Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat weitere 20 Millionen Euro für Opfer der humanitären Krise in Venezuela bereitgestellt. Die EU unterstütze so die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen in dem südamerikanischen Land sowie die Nachbarländer, die venezolanische Flüchtlinge aufnehmen, erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag.

