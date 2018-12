Brüssel (AFP) Die Staaten der Eurozone haben bis in die frühen Morgenstunden über die Reform der Währungsunion verhandelt. Der Rat der Mitgliedstaaten kündigte nach zwölfstündigen Verhandlungen in der Nacht zum Dienstag eine Pressekonferenz erst für Dienstagmorgen an (8.45 Uhr). "Es gibt noch viele offene Themen", hieß es aus EU-Kreisen. Mehrere Mitgliedsländer hätten noch Probleme, einer geplanten Vereinbarung zuzustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.