Kattowitz (AFP) Die ehemalige Astronautin Mae Jemison hat auf der UN-Klimakonferenz eindringlich vor der Zerstörung des Lebensraums auf der Erde gewarnt. Der Menschheit stehe kein anderer Planet zur Verfügung, sagte die US-Raumfahrerin am Dienstag in einer Rede in Kattowitz. "So gerne ich auch zum Mars reisen würde - er stellt keinen Plan B für unsere Zivilisation dar", sagte sie. "Die Erde braucht uns nicht, aber wir brauchen die Erde."

