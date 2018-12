Frankfurt/Main (AFP) Vom Flughafen in Frankfurt am Main ist am Dienstag nach Angaben von Flüchtlingshelfern ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet. Die Maschine sei am Abend Richtung Kabul abgehoben, teilte der hessische Flüchtlingsrat mit. Wie viele Menschen sich an Bord befanden, blieb zunächst unklar. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl verurteilte die Abschiebungen. Auch weitere Hilfsorganisationen und Parteien übten scharfe Kritik.

