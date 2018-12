Rom (AFP) Die italienische Justiz hat am Dienstag formell Ermittlungen gegen fünf ägyptische Polizisten eingeleitet, die der Verwicklung in die Ermordung eines italienischen Studenten in Kairo vor mehr als zwei Jahren verdächtigt werden. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um Offiziere der ägyptischen Gegenspionage und der Kriminalpolizei: General Sabir Tarek, Oberst Ather Kamal, Major Magdi Abdlaal Scharif, Hauptmann Osan Helmy und dessen Mitarbeiter Mahmud Nadschem.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.