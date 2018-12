Stockholm (AFP) Eine Delegation der Huthi-Rebellen ist zu Friedensverhandlungen mit Vertretern der jemenitischen Regierung in Schweden eingetroffen. Die Rebellen landeten am Dienstagabend in Begleitung von UN-Sondervermittler Martin Griffiths in Stockholm, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Die Regierungsdelegation soll am Mittwoch nach Schweden reisen. Der Beginn der Verhandlungen wird für Donnerstag erwartet.

