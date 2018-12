Rom (AFP) Die italienische Polizei hat in einem großen Schlag gegen das organisierte Verbrechen in Sizilien dutzende mutmaßliche Mafiamitglieder festgenommen, darunter den künftigen Mafiaboss Settimino Mineo. Nach Angaben von Behördenvertretern und Medienberichten nahm sie bei der Razzia neben dem 80-Jährigen Mineo insgesamt mindestens 45 weitere Verdächtige fest. Die Ermittler werfen ihnen Erpressung, illegalen Waffenbesitz, Brandstiftung, Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung sowie weitere Verbrechen vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.