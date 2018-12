Haldensleben (AFP) Ein 30-Jähriger hat in Haldensleben in Sachsen-Anhalt zwei Rentner aus einem brennenden Haus gerettet. Der Mann bemerkte in der Nacht zum Dienstag ein Feuer in dem Einfamilienhaus, alarmierte die Rettungskräfte und holte die beiden 78 und 85 Jahre alten Bewohner gerade noch rechtzeitig heraus, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Löschkräfte brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung.

