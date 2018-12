Kuala Lumpur (AFP) Bei einer Explosion in einem Einkaufszentrum der malaysischen Stadt Kuching sind am Dienstag mindestens drei Menschen getötet und zwei Dutzend weitere verletzt worden. Die Explosionsursache war zunächst unklar, nach Angaben der Feuerwehr wurde sie jedoch nicht durch eine Bombe ausgelöst. Die staatliche Nachrichtenagentur Bernama berichtete, dass sie möglicherweise auf ein Leck in einem Gastank zurückzuführen sei. Bei den Toten handelte es sich im drei Männer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.