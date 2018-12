Washington (AFP) Für führende Parteikollegen von US-Präsident Donald Trump im Kongress steht die Verwicklung des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi unumstößlich fest. Der republikanische Vorsitzende des Außenausschusses im Senat, Bob Corker, sagte am Dienstag in Washington nach einem Treffen mit CIA-Chefin Gina Haspel, er habe "null Zweifel", dass der Thronfolger das Verbrechen angeordnet habe.

