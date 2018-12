Frankfurt/Main (AFP) Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zusammenlegen. Einen entsprechenden Antrag will er in dieser Woche bei der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der Länder in Münster vorlegen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag berichtete. Bislang sind beide Versicherungen in gesonderten Teilen des Sozialgesetzbuchs geregelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.