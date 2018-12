Washington (AFP) Spitzenvertreter der deutschen Autobranche werden bei ihren Besuch an diesem Dienstag im Weißen Haus auch mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Trumps Sprecherin Sarah Sanders kündigte kurzfristig an, dass der Präsident an den Gesprächen teilnehmen werde. Es sei ein "kurzes Treffen" des Präsidenten mit den Vertretern von BMW, Daimler und Volkswagen geplant.

