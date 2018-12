Ankara (AFP) Ein türkisches Berufungsgericht hat die Verurteilung des Kurdenpolitikers Selahattin Demirtas wegen "Terrorpropaganda" bestätigt. Das Gericht in Istanbul habe am Dienstag einen Einspruch des Ex-Vorsitzenden der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) gegen seine Verurteilung im September zurückgewiesen, sagte sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Damit ist Demirtas in der Türkei erstmals rechtskräftig verurteilt.

