Hannover (AFP) Rund eine Woche nach einem vermeintlichen Wolfsbiss in Niedersachsen hat eine DNA-Untersuchung keine Bestätigung erbracht, dass es sich um solch ein Raubtier handelte. Proben von Tierhaaren, des Pullovers des Angegriffenen und eines Hammers, mit dem der mutmaßliche Wolf abgewehrt wurde, seien keinem Wolf zuzuordnen, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums am Dienstag in Hannover. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.

