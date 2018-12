New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Dienstag mit einem jüngst abgehaltenen iranischen Raketentest befassen. Das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen wird auf Antrag Großbritanniens und Frankreichs hinter verschlossenen Türen zusammenkommen, wie Diplomaten am Montag in New York sagten. London und Paris betrachten den Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Teheran ebenso wie Washington und Berlin als Verstoß gegen eine UN-Resolution.

