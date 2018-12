Wiesbaden (AFP) Bei der Großrazzia gegen die Mafiaorganisation 'Ndrangheta sind am Mittwoch in Deutschland 14 Verdächtige festgenommen worden. Es wurden zudem hohe Bargeldsummen und mehrere Autos, die mutmaßlich als Kurierfahrzeuge genutzt wurden, beschlagnahmt, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte. Die Razzia mit hunderten Einsatzkräften, die sich vor allem auf Nordrhein-Westfalen und Bayern erstreckte, war Teil einer großangelegten Polizeiaktion in mehreren europäischen Staaten und in Südamerika, bei der insgesamt etwa 90 Verdächtige festgenommen wurden.

