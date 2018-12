Berlin (AFP) Fast ein Drittel aller Wildpflanzen in Deutschland ist vom Aussterben bedroht. Der Wert von 30,8 Prozent habe sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, teilte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) am Mittwoch in Berlin mit. In der dort vorgestellten aktuellen Roten Liste ist die Bestandssituation für 8650 in Deutschland heimische Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Algen dargestellt.

