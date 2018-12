Ottawa (AFP) In Kanada ist die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei festgenommen worden. Meng Wanzhou sei am 1. Dezember in Vancouver festgenommen worden, teilte ein Sprecher des kanadischen Justizministeriums am Mittwoch mit. Demnach verlangen die USA eine Auslieferung der Spitzenmanagerin.

