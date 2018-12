La Paz (AFP) Ein hohes Gericht in Bolivien hat die erneute Kandidatur von Präsident Evo Morales für das Amt des Staatschefs genehmigt. Das oberste Wahlgericht in La Paz billigte am Dienstag die Kandidaturen von insgesamt acht Bewerbern für Vorwahlen im Januar. Die Opposition ist gegen eine weitere Amtszeit von Morales und spricht von einem verfassungswidrigen Vorgang. Angesichts der Gerichtsentscheidung kam es zu Protestmärschen, für Donnerstag ist ein Generalstreik geplant.

