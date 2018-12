Paderborn (AFP) Weil er in Paris eine transsexuelle Prostituierte getötet haben soll, ist der mutmaßliche Täter in Paderborn verhaftet worden. Die Ermittler werfen dem Mann Totschlag und bandenmäßigen Diebstahl vor, wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamm und die Polizei in Paderborn am Mittwoch mitteilten. Demnach wurde der 21-Jährige bereits Ende November festgenommen.

