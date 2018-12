Köln (AFP) Auf der Suche nach bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems haben Wissenschaftler ein ehrgeiziges Projekt gestartet: Vier Teleskope sollen ab Januar am Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile bei ultrakühlen Sternen nach solchen Planeten suchen, wie die ESO am Mittwoch in Garching mitteilte. Mit ersten Test- und Kalibrierungsaufnahmen begann nun die Phase der Inbetriebnahme dieser sogenannten "Speculoos"-Südsternwarte (SSO).

