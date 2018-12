Bratislava (AFP) Die Slowakei hat Ende November einen russischen Diplomaten wegen Spionage ausgewiesen. Die Aktivitäten des Beschuldigten hätten sich gegen "die Interessen der Slowakei und der Nato" gerichtet, sagte Ministerpräsident Peter Pellegrini am Mittwoch vor Journalisten. Der Beschuldigte sei am 22. November zur persona non grata erklärt worden und habe die Slowakei binnen 48 Stunden verlassen.

