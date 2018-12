Los Angeles (AFP) Wegen Unterstützung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist ein im Bundesstaat Hawaii stationierter US-Soldat zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der 35-Jährige habe "sein Land verraten", indem er dem IS Treue geschworen und versuchte habe, die Extremistengruppe zu unterstützen, erklärte Staatsanwalt John Demers am Dienstag. Der Unteroffizier war von Undercover-Agenten der Bundespolizei FBI überführt worden.

