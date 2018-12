Reutlingen (AFP) Weil ihn ein Wildschwein angriff und verfolgte, ist ein Mann in einem Wald im baden-württembergischen Tübingen auf einen Holzstoß geflüchtet. Der 24-Jährige wurde von dem Tier angegriffen, wie die Polizei in Reutlingen am Donnerstag mitteilte. Demnach rannte es mehrfach auf den Mann zu.

