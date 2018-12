Karlsruhe (AFP) Mit einem Messer in der Brust ist ein 49-Jähriger selbstständig in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Karlsruhe gefahren. Er sei auf seinem Heimweg unvermittelt von einem maskierten Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

