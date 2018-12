Hamburg (AFP) Der Bundesparteitag der CDU wird am Freitag in Hamburg über den umstrittenen UN-Migrationspakt debattieren. Der Bundesvorstand habe beschlossen, mit einem Antrag hierzu die Debatte "proaktiv" zu eröffnen, sagte der Vorsitzende der Antragskommission, Thomas de Maizière, am Donnerstag in Hamburg. Hierfür übernahm der Parteivorstand den Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen, der vergangene Woche vom Bundestag beschlossen wurde. Damit stellten sich die Abgeordneten klar hinter den Pakt zur Steuerung und Ordnung von Migration.

