Wiesbaden (AFP) Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Hessen sehen sich CDU und Grüne bei ihren Koalitionsverhandlungen auf einem guten Weg. "Die Handschriften beider Parteien sollen im Vertrag erkennbar sein", sagte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz am Donnerstag in Wiesbaden. Ziel sei es, am 22. Dezember einen fertigen Vertrag vorlegen zu können.

