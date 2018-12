Hamburg (dpa) - Der CDU-Parteitag in Hamburg soll nach dem Willen des Bundesvorstandes einen Beschluss zum umstrittenen UN-Migrationspakt fassen. Wie der Vorsitzende der Antragskommission, Thomas de Maizière, in Hamburg mitteilte, bereitete der Parteivorstand einen entsprechenden Antrag vor, der dann auf dem morgen beginnenden, Parteitag diskutiert und verabschiedet werden soll. Mit diesem Vorgehen will der Vorstand offensichtlich den Kritikern des Paktes die Möglichkeit nehmen, mit einem eigenen Antrag einen ablehnenden Beschluss zu dem Pakt herbeizuführen.

