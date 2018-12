Hamburg (AFP) Bislang gibt es drei Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende. Auf dem am Freitagmorgen um 10.30 Uhr beginnenden Parteitag der Christdemokraten in Hamburg können aber weitere Bewerber hinzukommen: Zu Beginn des Delegiertentreffens soll eine Frist beschlossen werden, in der die Delegierten weitere Personalvorschläge machen können, wie CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler am Donnerstag nach einer Sitzung des Bundesvorstands mitteilte.

