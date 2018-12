Brüssel (AFP) Die EU-Staaten wollen jüdische Gemeinden in Europa besser schützen und entschlossener gegen Antisemitismus vorgehen. "Nach einer Zunahme von gewalttätigen Vorfällen und Terroranschlägen" fühlten sich jüdische Gemeinden "in einigen EU-Mitgliedstaaten" besonders gefährdet, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Donnerstag am Rande des EU-Innenministertreffens verabschiedet wurde. Alle Mitgliedstaaten wurden darin aufgefordert "ihre Bemühungen zu verstärken, die Sicherheit von jüdischen Gemeinden, Institutionen und Bürgern" zu gewährleisten.

