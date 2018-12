Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird sein Urteil zu der Frage, ob London die EU-Austrittserklärung einfach wieder rückgängig machen könnte, am kommenden Montag verkünden (Az. C-621/18). Dies teilte der EuGH am Donnerstag in Luxemburg mit. Die Urteilsverkündung findet damit einen Tag vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Unterhaus über den Brexit-Kompromiss von Premierministerin Theresa May statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.