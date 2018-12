Bremen (AFP) Rund 400 Bundespolizisten und Spezialkräfte sind am Donnerstagmorgen gegen eine organisierte Diebesbande in Bremen vorgegangen. Die Verdächtigen sollen mehrfach wertvolle Autoteile gestohlen haben, die sich auf Anlagen der Deutschen Bahn befanden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Der Schaden gehe in die Millionen. Die Beamten konnten den Angaben zufolge drei Verdächtige festnehmen.

