Dresden (AFP) Das sächsische Justizministerium prüft eine Verlegung der Rechtsterroristin Beate Zschäpe nach Chemnitz. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Donnerstag, dass sich Sachsen derzeit mit dem Justizministerium in Bayern dazu abstimme. Im Fall einer Verlegung würde Zschäpe in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz "behandelt wie jede andere Gefangene auch", sagte der Sprecher. Es gebe dort keinen Hochsicherheitstrakt. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) darüber berichtet.

