Havanna (AFP) Die kubanische Regierung verzichtet teilweise auf geplante Regelverschärfungen für den Privatsektor. Arbeitsministerin Margarita Gonzalez räumte am Mittwoch ein, dass die 20 im Juli veröffentlichten Gesetze bei Privatunternehmern Sorgen ausgelöst hätten. Einige der Gesetze, die am Freitag in Kraft treten sollen, würden deswegen abgeändert.

