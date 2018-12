Berlin (AFP) In der Ukraine-Krise hofft Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf Annäherung durch das jährliche Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag in Italien. "Ein Blick auf die Weltlage zeigt: Es gibt Redebedarf", sagte der Minister vor seinem Abflug zu dem Treffen in Mailand. Wie kaum eine andere Organisation stehe die OSZE für Vertrauensbildung und Dialog. Ohne Vertrauen in die Einhaltung fundamentaler Regeln gerate die Sicherheit Europas in Gefahr.

