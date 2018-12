Nikosia (AFP) Bei Überschwemmungen in Nordzypern sind am Donnerstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine 18-Jährige. Ein Mensch werde noch vermisst, sagte der Regierungschef der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Tufan Erhürman. Seit mehreren Tagen wird insbesondere der Norden der Mittelmeerinsel von starken Unwettern heimgesucht. Die drei Toten wurden in der Region Kyrenia entdeckt, wo Sturzfluten Autos fortgespült hatten.

