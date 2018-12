Wien (AFP) Nach einer als übervorsichtig eingeschätzten Äußerung des saudi-arabischen Energieministers Chaled al-Faleh ist der Ölpreis am Donnerstag gesunken. An der Börse in London gab der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar um mehr als vier Prozent nach und sank unter die Schwelle von 60 Dollar.

