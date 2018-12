Schwerin (AFP) Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wird die Ostseeautobahn zwischen Rostock und Stettin wieder durchgängig zu befahren sein. Am kommenden Mittwoch soll bei Tribsees eine Behelfsbrücke freigegeben werden, über die der Verkehr auf der A20 jeweils einspurig in jede Richtung rollen kann, wie das Landesverkehrsministerium von Mecklenburg-Vorpommerns am Donnerstag in Schwerin mitteilte.

