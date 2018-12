Vatikanstadt (AFP) Als erster Papst wird Franziskus im Februar die arabische Halbinsel besuchen: Der Vatikan kündigte am Donnerstag eine Reise des katholischen Kirchenoberhaupts in die Vereinigten Arabischen Emirate im Februar 2019 an. Der Dialog zwischen Christentum und dem Islam liegt dem Papst besonders am Herzen.

