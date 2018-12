Frankfurt/Main (AFP) Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main hat am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen islamistischen Kämpfer begonnen. Dem 26-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, sich 2013 mehrere Monate lang der in Syrien kämpfenden Miliz Ahrar al-Scham angeschlossen zu haben. Diese wird in Deutschland als terroristische Vereinigung eingestuft.

