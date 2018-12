Beirut (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Osten Syriens ist den von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ein Durchbruch gelungen. Kämpfer des kurdisch-arabischen Bündnisses drangen am Donnerstag in die IS-Bastion Hadschin am Euphrat ein, wie der SDF-Kommandeur Redur Chalil der Nachrichtenagentur AFP sagte. Es gebe heftige Gefechte, nachdem ihre Truppen Teile des Ortes besetzt hätten.

