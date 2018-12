Brüssel (AFP) Die Regierungskrise in Belgien wegen des Streits um den UN-Migrationspakt hat sich fortgesetzt. Nach einer hitzigen Debatte im Brüsseler Parlament kündigte Ministerpräsident Charles Michel am Donnerstag an, gegen den Willen des Koalitionspartners N-VA nächste Woche zum UN-Treffen in Marrakesch zu reisen, wo der Migrationspakt bestätigt werden soll. Ob Belgien bei der UN-Vollversammlung in New York in der darauffolgenden Woche für das Abkommen stimmen werde, ließ er jedoch offen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.