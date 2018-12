Nouakchott (AFP) Westliche Geldgeber stellen den fünf Sahel-Staaten (G5) weitere Finanzhilfen für Entwicklungsprojekte zur Anti-Terror-Prävention zur Verfügung. Bei einem Treffen in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott sagten die Geldgeber am Donnerstag fast zwei Milliarden Euro zu. Die Summe decke weitgehend den Bedarf für rund 40 Projekte für den Kampf gegen den Dschihadismus in der Region, sagte der nigrische Präsident Mahamadou Issoufou vor Journalisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.