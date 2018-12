New York (dpa) – Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den vierten Sieg in Folge geholt. Die Thunder setzten sich mit 114:112 gegen die Brooklyn Nets durch. Der 25-jährige Schröder erzielte zwölf Punkte beim Auswärtserfolg seines Teams. Der Würzburger Maxi Kleber und die Dallas Mavericks unterlagen hingegen auswärts bei den New Orleans Pelicans deutlich 106:132. Der 26-jährige Kleber verbuchte fünf Punkte und fünf Rebounds. Dirk Nowitzki fehlt den Mavs weiter wegen Fußproblemen.

