Potsdam (AFP) Teile der iranischen Hauptstadt Teheran haben sich laut einer Studie in den vergangenen Jahren aufgrund der übermäßigen Entnahme von Grundwasser gefährlich abgesenkt. Zwischen 2003 und 2017 seien drei Gebiete in Teheran um jeweils mehrere Meter gesunken, schrieben Forscher des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ in Postdam in einer Studie im Fachjournal "Remote Sensing of Environment" laut einer Mitteilung des Instituts von Donnerstag.

