Mailand (AFP) Beim jährlichen Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat der ukrainische Ressortchef Pawlo Klimkin eine "schnelle und starke" Antwort auf das von ihm als "Aggression" bezeichnete russische Vorgehen in der Meerenge von Kertsch gefordert. Zum fünften Mal in Folge werde das Außenministertreffen vom "destabilisierenden Verhalten" Russlands beherrscht, sagte Klimkin am Donnerstag in Mailand. Dies bedeute eine "erhebliche Bedrohung der europäischen Sicherheit".

