Ludwigshafen (AFP) Ein Unbekannter hat im rheinland-pfälzischen Bobenheim die Nikolausgeschenke eines zweijährigen Mädchens gestohlen. Der 55-jährige Großvater des Kinds habe die Gaben in Form von Schokolade und Spielfiguren im Wert von 30 Euro am Mittwochabend vor der Tür abgestellt, berichtete die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag. Kurz darauf seien sie bereits weg gewesen.

