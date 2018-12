Frankfurt/Main (AFP) Zwischen den beiden größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland wird sich der Beitragsunterschied im kommenden Jahr wohl weiter erhöhen. Wie es bei der Barmer am Donnerstag aus informierten Kreisen hieß, will der Vorstand dem Verwaltungsrat eine Beibehaltung des Zusatzbeitrags in Höhe von 1,1 Prozent empfehlen. Die Techniker Krankenkasse (TK) strebt dagegen laut einem Sprecher an, unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag zu bleiben, der 2019 sinkt. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über die Pläne berichtet.

