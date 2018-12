Tirana (AFP) Tausende albanische Studenten haben am Freitag für den vierten Tag in Folge für eine Ermäßigung der Studiengebühren und höhere Bildungsausgaben demonstriert. Die größte Kundgebung gab es nach Angaben von AFP-Reportern in der Hauptstadt Tirana, weitere Demonstrationen wurden aus den Städten Korça, Elbasan und Durres gemeldet.

