Eschwege (AFP) Im nordhessischen Großalmerode ist am Donnerstagabend ein Auto in eine Gruppe von Nikolaussängern vor einer Kirche gefahren. Der 52-jährige Fahrer sei in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und auf den Gehweg gefahren, teilte die Polizei in Eschwege am Freitag mit. Dort fuhr er in die Gruppe von Sängern, die sich zu Nikolaus vor der Kirche versammelt hatten.

